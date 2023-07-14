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    Амангалий Бердалин назначен вице-министром сельского хозяйства РК

    14 Июля 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Амангалий Бердалин родился в 1964 году в Актюбинской области.

    Окончил Саратовский государственный зоотехнический ветеринарный институт, Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Б.Гончарова.

    Трудовую деятельность начал в 1981 году строителем.

    1989-1994 гг. — старший, главный ветеринарный врач совхоза им. Г.Шевченко, Актюбинская область.

    1994-2011 гг. — председатель коллективного предприятия «Карабутак», директор ТОО «Қарабұтақ», совхоз им. Г.Шевченко.

    2011-2012 гг. — и.о. заместителя акима, заместитель акима Айтекебийского района Актюбинской области.

    2012-2016 гг. — аким Айтекебийского района Актюбинской области.

    2016-2019 гг. — аким Хромтауского района Актюбинской области.

    2019-2021 гг. — заместитель акима Актюбинской области.

    С января 2021 года по январь 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз Назначения Сельское хозяйство
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