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    Амандык Баталов решил уволить замакима Талдыкоргана после отчетной встречи с населением

    19 Февраля 2020, 19:27

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов попросил написать заявление об уходе заместителя акима города Талдыкоргана Асхата Калиаскарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В конце отчетной встречи с населением жительница города Талдыкоргана Ляззат Кудайберген попросила акима региона выслушать свою жалобу. Амандык Баталов пообещал выслушать жительницу после встречи. Так, после отчетной встречи она рассказала Амандыку Баталову о произошедшем.

    «Я к вам обращалась в ноябре. Вы в свою очередь дали поручение заместителю акима города Асхату Мейрамгалиевичу (Калиаскарову – прим. авт.). Однако моя проблема все еще не решена. В течение 21 года я не могу оформить документы на квартиру, оставшуюся от моих родителей. Я многодетная мать и воспитываю детей одна. Я уже не знаю, к кому обращаться», - сказала Ляззат Кудайберген.

    Амандык Баталов спросил, в связи с чем проблема многодетной матери все не решена.

    «Мне Асхат Мейрамгалиевич сказал: «Если Вы зайдете сразу к Амандыку Баталову, то думаете, Ваша проблема решится? Сколько миллионов жителей, если я всем буду помогать, то, что останется?». Были бы у меня деньги, просила бы ли я о помощи? Я же не прошу выдать мне квартиру или денег. Я не могу оформить квартиру своих родителей. Дом не состоит в базе, не прошел регистрацию, не был сдан», - обратилась жительница к акиму области.

    Амандык Баталов вызвал к себе замакима Асхата Калиаскарова и спросил, почему не выполнено поручение.

    «Нужно принять решение совместно с представителями партии «Nur Otan» и создать комиссию», - сказал аким региона.

    Тем не менее глава региона попросил чиновника, не выполнившего конкретное поручение, написать заявление и уйти с должности.

    «Мне не нужен демагог. Напиши заявление и уходи», - обратился Амандык Баталов к заместителю акима Талдыкоргана Асхату Калиаскарову.

    При этом глава региона поручил акиму города найти подходящую кандидатуру вместо него.

    «Даже я заметил, когда народ приходил, он (Асхат Калиаскаров – прим. авт.) не смог ответить на вопросы. Такого человека называют демагогом. А демагог не нужен. Пусть напишет заявление об уходе. Потом решите проблему жительницы», - поручил Амандык Баталов.

    В свою очередь, в акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении заместителя акима Талдыкоргана Асхата Калиаскарова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Акимат Регионы Общество
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