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    Амандык Баталов освобожден от должности

    24 Ноября 2021, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Баталов Амандык Габбасович освобожден от должности акима Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось о том, что регион возглавил Канат Бозумбаев.

    Баталов Амандык Габбасович родился в 1952 году. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт. Специальность – инженер-гидротехник.

    Трудовую деятельность начал старшим инженером проектно-конструкторского бюро «Казглавселезащита» города Алматы. В разные годы занимал ответственные должности в области строительства. Работал заместителем, первым заместителем главы Калининской районной администрации города Алматы, главой администрации Ленинского района города Алматы, акимом Жетысуского района города Алматы, заместителем акима Алматинской области.

    С апреля 2008 года трудился первым заместителем акима Алматинской области.

    С 20 августа 2014 года работал акимом Алматинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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