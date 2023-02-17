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      Карагандинская область

    AMANAT подаёт в суд на рекламщиков, которые с нарушением разместили агитационные баннеры в Караганде

    17 Февраля 2023, 21:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несколько агитационных материалов партии «AMANAT», а также самовыдвиженца были преждевременно размещены в городе Караганде, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в карагандинском филиале партии, факт преждевременного размещения наружной рекламы был допущен со стороны ТОО «Reklama city» и «БИРСК», являющихся поставщиком данных услуг в г. Караганда. Данное нарушение выявлено областным филиалом партии в 15.00 ч. и устранено в течение 30 минут.


    «Указанный факт со стороны ТОО «Reklama city» и «БИРСК» является грубым нарушением законодательства и договорных обязательств. Согласно договора все агитационные материалы должны размещаться не ранее 18.00 ч. 18 февраля 2023 года в соответствии с календарным планом ЦИК-а. Партия «AMANAT», в свою очередь, обратится в суд и в одностороннем порядке расторгнет договор с данными компаниями», - говорится в сообщении филиала партии.

    В редакцию Ratel.kz прислали фото билборда с улицы Гоголя c рекламой кандидата в депутаты Мажилиса Сабита Шорина. Шорин нарушил сроки размещения рекламы, кроме того на его билборде не сообщается, что реклама оплачена из фонда кандидата в депутаты.

    Фото: facebook.com/arailym.nazarova

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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