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    AMANAT организовывает масштабный open air в столице

    9 Сентября 2022, 21:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эту субботу, 10 сентября, в Нур-Султане на территории ЭКСПО состоится концерт под открытым небом «Береке – бірлікте!», передает МИА «Казинформ».

    Организатором мероприятия выступает партия AMANAT. Начало концерта в 18:00. Вход свободный.

    На сцене выступят известные казахстанские звезды: Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айкын Толепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure.

    Зрителей также порадуют Улыкпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жумабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура AMANAT
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