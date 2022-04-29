AMANAT – опора Президента в строительстве Жаңа Қазақстан – Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что политические реформы, инициированные Главой государства в Послании народу Казахстана, обеспечили усиление конкуренции всех политических объединений, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Ерлан Кошанов провел совещание в Центральном аппарате организации с участием членов фракции, исполнительных секретарей региональных филиалов, руководителей общественных советов и сотрудников аппарата.

«При этом партия «AMANAT», крупнейшая политическая сила страны с 23-летней историей. Партия обладает значительными ресурсами и представлена во всех городах и районах страны. На последнем съезде наш потенциал был существенно усилен за счет присоединения партии «ADAL», - отметил Ерлан Кошанов.

Председатель «AMANAT» также подчеркнул, что партия несет огромную ответственность перед обществом за благополучие страны. Своевременное решение конкретных проблемных вопросов населения – это задача всех партийцев на всех уровнях и залог электорального успеха.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на необходимости обеспечения всестороннего контроля за выполнением Предвыборной программы.

«Для каждого региона, города, района утверждены Дорожные карты с конкретными целевыми показателями. Контроль за их реализацией остается главным приоритетом для филиалов в регионах и фракций в маслихатах. Граждане дают нам оценку по уровню выполнения предвыборных обещаний», - подчеркнул председатель партии.

Лидер партии «AMANAT» отметил, что в своем вчерашнем выступлении на Съезде Президент страны обозначил свои ожидания от партии в будущем.

«Глава государства видит «AMANAT» как партию, консолидирующую сторонников президентского курса реформ. «AMANAT» должен обеспечить общественную поддержку Президенту, системно работать над построением «Жаңа Қазақстан». Партия должна восприниматься как политическая сила, которая стоит на защите интересов избирателей, и сама вскрывает проблемы в работе госорганов. Наша партия должны бороться с бюрократизмом и волюнтаризмом. Не должно быть пафосных речей и формальных мероприятий», – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе совещания также выступили исполнительные секретари региональных филиалов Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областей и гг. Алматы, Нур-Султан, а также члены депутатской фракции «AMANAT» в Мажилисе Парламента РК.

Е. Кошанов поставил перед Центральным аппаратом партии и филиалами ряд конкретных задач по усилению работы.