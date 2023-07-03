Аман Турегельдин возглавил центр трудовой мобильности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области созданный 1 июля центр трудовой мобильности возглавил Аман Турегельдин. До настоящего назначения он более шести лет руководил департаментом государственного имущества и приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А.Турегельдину 48 лет. Уроженец нынешней Кокшетауской области.

Окончил Кокчетауский университет им. Ш.Уалиханова по специальности «инженер-экономист агропромышленного комплекса», Карагандинскую юридическую академию «Фемида» по специальности «юрист», гуманитарно-техническую академию города Кокшетау, «магистр экономики и бизнеса».

Трудовой путь начал с работы инженером маркетинга торгового дома. Много лет проработал в налоговой отрасли, занимался предпринимательской деятельностью. Был заместителем акима района Шал акына, акимом Уалихановского района.

Центры трудовой мобильности организовали в рамках реализации Социального кодекса РК. Они будут координировать рынок труда области или города республиканского значения и взаимодействовать с другими регионами. В районах вместо центров занятости создали карьерные центры.