Altyn Samǵaý-2021: Казахстанцы выбрали лучших спортсменов года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря Национальный Олимпийский комитет подвел итоги спортивного года: в столичном Конгресс-центре состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии Аltyn Samǵaý-2021, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Гостями вечера стали спортсмены, тренеры, ветераны спорта, государственные деятели и руководители спортивных организаций, в том числе Премьер-министр РК Аскар Мамин и глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представляем вашему вниманию имена победителей – лучших спортсменов года.

В этом году по решению организаторов Премии-2021 среди спортсменов в летних и зимних видах спорта были выбраны по два победителя – мужчина и женщина. По итогам народного голосования звание лучших получили четыре атлета #teamKZ.

Победителем в номинации «Лучший спортсмен года по летним видам спорта» стал боксёр Сакен Бибосынов.

В этом году Бибосынов дебютировал на Олимпийских играх в Токио и смог завоевать бронзовую медаль главного старта четырехлетия. Всего через пару месяцев Сакен уверенно выступил на чемпионате мира в Белграде, где завоевал «золото».

«Лучшей спортсменкой по летним видам спорта» стала Софья Берульцева.

На Олимпийских играх в Токио каратистка вышла в полуфинал соревнований из своей группы и записала в свой актив «бронзу» Олимпиады. Через два месяца после Игр Софья блестяще выступила на Премьер-лиге по карате и завоевала золотую медаль престижного турнира. А на чемпионате мира-2021 Берульцева оформила бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 68 кг.

В номинации «Лучший спортсмен года по зимним видам спорта» победил шорт-трекист Денис Никиша, который в этом сезоне завоевал две бронзовые медали этапов Кубка мира на дистанции 500 метров в Пекине (Китай) и Нагое (Япония). Это позволило ему закрепиться в ТОП-10 мирового рейтинга.

Лучшей спортсменкой в зимних видах спорта названа Юлия Галышева.

Год за годом Галышева продолжает показывать высокий уровень своих выступлений, завоевывая одну награду за другой. В прошедшем сезоне Юлия отметилась серебряной наградой домашнего чемпионата мира по фристайлу-могулу, а также демонстрировала высокие результаты на протяжении всего сезона, включая этапы Кубка мира.