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    «Алтын Дала» признан флагманским международным проектом по сохранению биоразнообразия

    14 Декабря 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организация Объединенных Наций наградила 10 новаторских инициатив со всего мира за их роль в восстановлении природы. Одна из них - природоохранная инициатива «Алтын дала». Проекты были объявлены флагманами Всемирного восстановления и имеют право на получение поддержки, консультаций или финансирования при поддержке ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    ПИАД - это широкомасштабная партнерская программа национальных и международных природоохранных организаций. С 2008 года Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира, Франкфуртским зоологическим обществом, Фауной и Флорой Интернешнл и Королевским обществом защиты птиц Великобритании реализуют данную инициативу.

    Ее цель – сохранение и изучение уникальных степных, полупустынных и пустынных экосистем, создание эффективной сети особо охраняемых природных территорий, обеспечение экологической связанности экосистем, восстановление типичных сообществ видов, научные исследования и мониторинг.

    ПИАД работает над восстановлением степных, полупустынных и пустынных экосистем в пределах исторического ареала сайги, находящейся под угрозой исчезновения из-за охоты и потери среды обитания. В 2006 году популяция сайгаков фактически сократилась до 50 тысяч голов, но к 2022 году восстановилась до 1,3 млн. Помимо возрождения и защиты степи, эта инициатива помогла сохранить водно-болотные угодья, которые являются жизненно важной остановкой для примерно 10 млн перелетных птиц. Начата программа реинтродукции куланов в Центральный Казахстан, перевезено 11 животных. Создан центр реинтродукции диких копытных на территории резервата «Алтын Дала».

    Напомним, 7 декабря в Монреале началась 15-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии СОР15, где принимают участие делегаты из более чем 150 стран. Они стремятся достичь соглашения о новой рамочной структуре с целями, установленными на 2030 год.

    Фото: aviales.kz
    ООН Экология Минэкологии Животные Сайгак
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