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    Алтай Рахимбетов возглавил Алматинские тепловые сети

    29 Мая 2023, 15:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) назначен экс-аким Бостандыкского района города Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алтай Рахимбетов родился в 1973 году. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности теплогазоснабжение, вентиляция, охрана воздушного бассейна.

    Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов. В разные годы работал в структурных подразделениях Управления экологии, Управления охраны окружающей среды, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. С 2015 по 2018 год занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

    До назначения на должность генерального директора АлТС работал акимом Бостандыкского района Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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