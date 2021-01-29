Алтай Кульгинов: Усилен внутренний контроль к любым коррупционным проявлениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Нур-Султана усилен внутренний контроль к любым коррупционным проявлениям. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил в ходе коллегии Агентства по противодействию коррупции Алтай Кульгинов, внедрение цифровых технологий позволяет значительно снизить коррупционные риски и исключить человеческий фактор.

«Работа должна быть направлена в первую очередь на предотвращение, устранение причин и условий. Ведь только превентивными мерами и устранением предпосылок можно будет как снизить коррупционные риски, так и отбить желание брать и давать взятки. Ведь все начинается с мелкого: от покупки больничного, помощи в трудоустройстве и так далее, и разорвать коррупционную сеть может каждый. В снижении коррупционных рисков существенную роль играет внедрение цифровых технологий», - сказал Алтай Кульгинов.

Он проинформировал о том, что в столице была проведена оптимизация в сферах образования, здравоохранения, транспорта. Также в городе перешли на автоматизацию госзакупок школьного питания и разработан информсервис для проверки легитимности выдачи медсправок.

«На выданную справку нанесен QR-код, отсканировав который можно проверить ее подлинность. Также 100% оснащение автобусов системами электронной оплаты. Это позволило вывести из теневого оборота 40% денежных средств. Кроме того, проводим оцифровку инженерных и городских сетей», - отметил аким.

Он сообщил, что акиматом оказывается 159 госуслуг, которые были переведены в электронный формат.

«В рамках совместного проекта Агентства по противодействию коррупции «Астана - Адалдық алаңы», все четыре районных акимата перешли в формат фронт-офиса, работают в режиме открытого акимата», - добавил аким столицы.