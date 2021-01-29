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    Алтай Кульгинов: Усилен внутренний контроль к любым коррупционным проявлениям

    29 Января 2021, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Нур-Султана усилен внутренний контроль к любым коррупционным проявлениям. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил в ходе коллегии Агентства по противодействию коррупции Алтай Кульгинов, внедрение цифровых технологий позволяет значительно снизить коррупционные риски и исключить человеческий фактор.

    «Работа должна быть направлена в первую очередь на предотвращение, устранение причин и условий. Ведь только превентивными мерами и устранением предпосылок можно будет как снизить коррупционные риски, так и отбить желание брать и давать взятки. Ведь все начинается с мелкого: от покупки больничного, помощи в трудоустройстве и так далее, и разорвать коррупционную сеть может каждый. В снижении коррупционных рисков существенную роль играет внедрение цифровых технологий», - сказал Алтай Кульгинов.

    Он проинформировал о том, что в столице была проведена оптимизация в сферах образования, здравоохранения, транспорта. Также в городе перешли на автоматизацию госзакупок школьного питания и разработан информсервис для проверки легитимности выдачи медсправок.

    «На выданную справку нанесен QR-код, отсканировав который можно проверить ее подлинность. Также 100% оснащение автобусов системами электронной оплаты. Это позволило вывести из теневого оборота 40% денежных средств. Кроме того, проводим оцифровку инженерных и городских сетей», - отметил аким.

    Он сообщил, что акиматом оказывается 159 госуслуг, которые были переведены в электронный формат.

    «В рамках совместного проекта Агентства по противодействию коррупции «Астана - Адалдық алаңы», все четыре районных акимата перешли в формат фронт-офиса, работают в режиме открытого акимата», - добавил аким столицы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Коррупция
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