Алтай Кульгинов посетил угольный тупик и проконтролировал цены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов посетил угольный тупик и проконтролировал цены на сырьё, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В городе определены 8 компаний, которые реализуют уголь на 11 точках в разных частях города, цены на все виды угля фиксированы. Средняя стоимость 12 тыс. тг. - без учёта доставки.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил не повышать цены на уголь и не допустить сговора посредников с угольными компаниями.

Как отметил менеджер по реализации ИП «Бек-Айда» Дулат Кусаинов, ажиотажа на точках не наблюдается.

«Благодаря своевременной информационной работе реализаторов и акимата о заблаговременной покупке угля, ажиотажа и очередей нет. Люди начали закупать ещё с лета, сейчас вот тоже приезжают, до первого снега многие уже купили. Цены фиксированы», - сказал Д.Кусаинов.





Ежегодно потребляется не менее 500 тыс. тонн угля, в столицу на сегодняшний день было завезено почти 250 тыс. тонн твёрдого топлива, запас на тупиках составляет более 18 тыс. 300 тонн угля.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо продолжить держать на контроле цены и качество угля. На базе городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата «iKomek109» создана горячая линия, где каждый житель может получить информацию о запасах, видах, ценах и наличии угля на тупиках. Также информация по реализации угля доступна на официальных сайтах и страницах соцсетей городского и районных акиматов.







