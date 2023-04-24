Алтай Кульгинов посетил социальные объекты в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Атыраускую область заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов побывал в онкологическом диспансере, сельских школах, ознакомился с процессом переподготовки кадров, встретился с жителями Махамбетского района. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наиболее остро в регионе стоит вопрос с здравоохранением. Дефицит кадров, устаревшее оборудование или его отсутствие негативно отражаются на качестве медицинской помощи. Требуется комплексное решение – привлечение в регион врачей на долгосрочной основе с обеспечением жильем и подъемными, а также строительство и модернизация медицинских объектов.

Алтай Кульгинов побывал в областном онкологическом диспансере, находящемся в аварийном состоянии. Медучреждение продолжает принимать пациентов, однако очень ограничено в возможностях: часть оборудования устарела, а оставшаяся – не позволяет проводить лечение сложных локализаций опухолей головного мозга, женской репродуктивной системы и других.Кроме нового здания, которое крайне необходимо пациентам, диспансер нуждается в технической модернизации: приобретении линейного ускорителя, аппарата брахитерапии, компьютерного томографа.Вице-премьер отметил, что средства на дорогостоящее оборудование планируется направить из фонда «Қазақстан халқына». Но при условии, что областной акимат за собственные средства построит все необходимое для размещения линейного ускорителя.«Обновление технической базы онкодиспансера решит одну из важных проблем – жители области смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, она станет доступнее и качественнее. В общей сложности 16 онкоцентров по республике будут оборудованы аппаратами лучевой терапии за счет фонда «Қазақстан халқына», — отметил А. Кульгинов.

В сфере образования Атырауской области также сохраняется ряд нерешенных проблем. Наряду с наличием четырех аварийных и 11 трехсменных школ, дефицитом педагогических кадров и ученических мест, в регионе остро стоит вопрос качества образования. По данным Министерства просвещения, по таким показателям, как функциональная грамотность, академические знания, а также по результатам ЕНТ, Атырауская область находится на последних позициях в республике. Здесь также установлен антирекорд по доле педагогов-предметников, по итогам аттестации набравших баллы ниже порогового значения.«Необходимо повышать уровень знаний учеников, используя все средства. Наращивать профессионализм учителей, пересматривать методологию преподавания, активнее использовать международный опыт, а также увеличивать скорость интернета в селах», — подчеркнул А. Кульгинов.Немаловажное значение для жителей области имеют вопросы занятости. На базе Высшего колледжа APEC PetroTechnic уже четыре года реализуется успешный образовательный проект, спонсором которого выступает добывающая компания региона. Безработные жители Атырауской, а также соседней Мангистауской области имеют возможность получить востребованную на рынке специальность, связанную с нефтегазовой сферой, и трудоустроится. Обучение проводят опытные мастера с большим стажем, которые вместе с теоретическими знаниями дают практический опыт. Благодаря чему около 90% выпускников курсов находят высокооплачиваемую работу по новой профессии.Вопросы занятости на селе помогает решить программа «Ауыл аманаты». О ее перспективах и возможностях Алтай Кульгинов рассказал на встрече с жителями Махамбетского района.«Весна – самое время взять инициативу в свои руки, начать собственное дело. Тем более, что государство предоставляет выгодные условия по льготной процентной ставке, кредитные каникулы и другие возможности на развитие личного подсобного хозяйства или бизнеса. Атыраускому региону, в соответствии с запросом акимата области, на реализацию программы «Ауыл аманаты» выделен 1 млрд 504 млн тенге. На эти средства планируется выдать 188 кредитов и создать около 200 личных подсобных хозяйств», — подчеркнул заместитель Премьер-Министра.