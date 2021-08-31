Алтай Кульгинов попросил жителей Нур-Султана заранее планировать маршрут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram обратился к горожанам с просьбой заранее планировать маршрут в связи с увеличением трафика на дорогах, передает МИА «Казинформ».

«В связи с началом учебного года в офлайн-формате и окончанием сезона отпусков, увеличивается трафик на дорогах. Тем самым просим заранее планировать маршрут.

Для удобства горожан увеличили количество автобусов - ежедневно на линию выезжают более 850 единиц общественного транспорта, провели оптимизацию графиков движения, запустили новые маршруты. К примеру, маршрут №30 запустили для улучшения работы общественного транспорта в ЖМ «Ондирис», он также охватывает новую школу-лицей №92 по улице Дауылпаз (проспект Б. Момышулы) и новую школу в районе ЖК «Зеленый квартал».

На маршрутах №4, 7, 17, 21, 23, 25, 40, 41, 48 значительно обновили подвижной состав. Только в текущем году дополнительно на 6-участках внедрили автобусные полосы. Все вышеописанные меры позволяют сократить интервал ожидания автобусов и время проезда, тем самым повышая комфорт горожан.

Как вы помните, с марта 2020 года ввели бесплатный проезд для несовершеннолетних. Даже учитывая карантинный год, только за 8 месяцев текущего года дети совершили более 8 млн 300 тысяч поездок. Учитывая, что помимо школы учащиеся также посещают различные кружки и секции, встречаются со сверстниками, думаю, что данная мера является ощутимой мерой поддержки для семей. Особенно, где в семье несколько детей. Данное нововведение - бесплатный проезд для несовершеннолетних - сохраняем!», - написал аким столицы.



