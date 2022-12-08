Алтай Кульгинов обратился к жителям Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший аким Астаны Алтай Кульгинов посредством Facebook обратился к жителям столицы, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие жители столицы!Для меня было большой честью работать с вами на благо нашей столицы. Три с половиной года мы вместе с вами развивали наш город, работали над решением проблем, а также над тем, чтобы сделать столицу ещё лучше и комфортнее.

С первого дня вступления в должность акима столицы ежедневно встречался с жителями города. Одним из основных вопросов на тот момент было решение проблем дольщиков. За каждым долгостроем, как вы знаете, стояли судьбы тысячи людей, которые на протяжении долгих лет ждали свои долгожданные квартиры. За это время нам удалось сократить количество дольщиков с порядка 16 тысяч семей до 2 тысяч семей-дольщиков.

Еще одно важное направление – развитие наших окраин. Каждый 4-ый житель столицы живет в жилых массивах. По поручению Главы государства приняли отдельный план по развитию ЖМ. За это время проделали большой объём работ в ЖМ: построили порядка 700 км сетей газоснабжения, 42 км водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, 250 улиц, 300 дворов и общественных пространств и др.

Значительно увеличили объем строительства как инфраструктурных (газовые тепловые станции, новая станция питьевой воды, ливневые канализационные сети и др), так и социальных объектов.

За это время построили 45 школ на 93 тысячи ученических мест. 36 из них уже работают, еще 9 будут введены в течение текущего учебного года. По поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» начато проектирование 25 крупногабаритных школ, которые позволят создать 100 тысяч ученических мест. Построили более 20 тысяч социальных квартир.

Для дальнейшего системного подхода внесли изменения в Генплан города и закрепили свыше 420 участков в рамках полицентричности: для строительства школ – 158 участков, детсадов – 185, поликлиник, родильных домов, реабилитационных центров – еще 78 участков.

В рамках мастер-плана «Астана – комфортный город» провели масштабные работы по преображению столицы. Благоустроили свыше 900 дворов и общественных пространств, где горожане и гости с комфортом и пользой для здоровья проводят досуг. На Малом Талдыколе будет построен экопарк: проектно-сметная документация готова, финансирование выделено.

Открыли новый автомобильный мост по Улы дала, строим еще один мост по Тауелсиздик, отремонтировали и построили 400 улиц. Все это служит на благо жителей и гостей столицы.

Вместе с тем, учитывая, что город – живой организм, расширение действующих и строительство новых инфраструктурных объектов, как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и др. всегда будут играть важную роль в обеспечении долгосрочной жизнедеятельности города. Население столицы растет ежегодно, что ставит перед городской администрацией новые вызовы и новые задачи.

Развитие столицы находится на особом контроле у Главы государства. Каждый житель вносит свой вклад в развитие города. Выражаю всем жителям и коллегам благодарность за совместную плодотворную работу. Новому акиму столицы желаю успешной работы», - написал Алтай Кульгинов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека.





Фото: facebook.com/altay.kulginov.3