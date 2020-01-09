Алтай Кульгинов: Мы приближаемся к созданию общества, о котором мечтал Абай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы приближаемся к созданию общества, о котором мечтал Абай. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook аким столицы Алтай Кульгинов, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан ХХІ века», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В статье показано, что философия Абая с течением времени не утрачивает своей актуальности, напротив, и в новом веке она будет ориентиром для воспитания нации. Касым-Жомарт Кемелулы в своей статье пишет: «Сейчас мир меняется не по дням, а по часам. Во всех сферах ставятся новые задачи и возникают новые требования. Достижения науки влекут человека вперед. Пришло время, когда к успеху ведет только интеллект. Для того, чтобы не отстать от всех, мы должны обеспечить открытость нашего сознания. Этот шаг требует увязки достижений цивилизации с национальными интересами. В такой момент мы должны отказаться от стереотипов мышления, упрощенных представлений. В этом причина критического отношения Абая к народу, вот, почему он говорил, что люди не стараются мыслить, получать знания, а увлекаются ложью и сплетнями», – написал А.Кульгинов.

По его словам, в столице Казахстана созданы условия для работы, получения образования, занятия наукой, спортом и, в целом, для саморазвития. Главное условие для непрерывного саморазвития – преодоление себя. Человек должен преодолевать лень и трудиться.

«Что бы мы ни говорили, мы приближаемся к созданию общества, о котором мечтал Великий мыслитель. Благодаря Независимости мы возрождаемся, возрождается национальное сознание. Это нас радует. Как говорил Абай, казахи должны быть друзьями друг другу, иначе ничего хорошего не получится. Этот его призыв к единству должен стать нашим девизом, каждый должен жить своим трудом, труд никогда не пропадет даром. В этом году мы отмечаем 175-летие Великого мыслителя. При поддержке Касым-Жомарта Кемелулы в День знаний в Нур-Султане открылась казахская школа №87. Следует отметить, что в этой школе основан музей Абая. По поручению Главы государства в этом году в столице откроется центр «Мир Абая». Выделено место для центра, началось его строительство. Безусловно, «Мир Абая» внесет большой вклад в развитие национальной духовности», – отметил аким столицы.

Напомним, вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».