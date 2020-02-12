Алтай Кульгинов: Каждый год в столицу переезжают свыше 50 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов проводит отчетную встречу перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя встреча проводится согласно Указу Президента РК раз в год. Такие отчетные встречи проходили в каждом районе. Я лично участвовал в отчетных встречах акимов четырех районов. Много вопросов поднималось. Вы знаете, что Глава государства поставил концепцию слышащего государства. Это для того, чтобы услышать вас, какие вопросы сегодня волнуют вас и вместе работать над проблемами. Мы с поддержкой Правительства вместе с центральными государственными органами все вместе работаем для того, чтобы сделать жизнь лучше и чтобы наш город больше процветал», - сказал перед началом встречи Алтай Кульгинов.

Аким подчеркнул, что город с каждым днем развивается. Он также напомнил, что в этом году столице исполняется 22 года.

«Если мы посмотрим, то в начале становления города численность населения составляла 400 тысяч человек, то сейчас же - 1 млн 200 тысяч. Численность населения увеличивается. Если в те периоды (в 2000-е годы) рождались 4,5 тысяч детей, то в настоящее время рождается 25 тысяч в год. Это хорошая динамика. Для нас - это хорошо, чтобы рождались дети, расширялись семьи. Также есть внутренняя миграция. В столицу каждый год свыше 50 тысяч человек переезжают, за счет этого численность также увеличивается», - подчеркнул градоначальник.

«Если в 2000 годы площадь столицы составляла 300 тысяч квадратных метров, то сейчас увеличилась в три раза. Город растет, нужно строить мосты, возводить инфраструктуры, строить детсады, школы и так далее», - добавил аким.



