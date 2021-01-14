Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Алтай Кульгинов и Алик Шпекбаев ознакомились с работой проекта «Астана - адалдық алаңы»

    14 Января 2021, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов и председатель Агентства по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев сегодня посетили несколько социальных объектов в столице и ознакомились с их работой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сначала главе Агентства и акиму столицы представили Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья. Здесь граждане могут получить не только государственные услуги, но и проконсультироваться по вопросу покупки жилья.

    «В течение трех месяцев функционирования центра 15 тысячам жителей столицы были оказаны государственные услуги. В среднем в день по вопросу жилья консультируем 300 человек. Здесь оказываются четыре вида услуг, которые подразделяются на 12 пунктов», - сказал начальник управления жилья и жилищной инспекции по городу Нур-Султан Асылбек Есенбаев.

    Следующим объектом посещения стал фронт-офис Департамента по делам обороны.

    «Здесь граждане могут получить следующие услуги: свидетельство о регистрации, военные билеты или их оригиналы, удостоверения ветеранам войны, справки лицам, имеющим льготы, справку о подтверждении прохождения воинской службы, справку об отношении к воинской службе, справку о выезде на постоянное место жительства за пределы РК, услуги по подготовке граждан по военно-техническим и другим военным специальностям, постановке на воинский учет и снятия с него военнообязанных и призывников», - пояснил начальник департамента по делам обороны города Нур-Султан Мурат Берекполов.

    По его словам, в указанном департаменте жителям оказывается 9 видов государственных услуг.

    Алтай Кульгинов и Алик Шпекбаев также ознакомились с работой социальной аптеки. Необходимо отметить, что данные услуги оказываются в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Коррупция Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка