Алтай Кульгинов: Цель – сделать окраины комфортными для проживания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов странице в Instagram проинформировал о развитии окраин города, передает МИА «Казинформ».

В частности, он сообщил, что в жилых массивах, а это окраины, проживает практически каждый 4-й житель города. Для того чтобы устранить неравенства между благоустроенными районами и жилыми массивами ведется системная работа.

«Один из насущных вопросов – инженерные сети. Так, в жилых массивах города построили 50 км инженерных сетей, в том числе 11 км канализации, 20,7 км сетей водоснабжения, более 3 км ливневых канализаций. В этом году завершим строительство еще 10 км инженерных сетей», - сообщил аким Нур-Султана.

Также регулярно совершается объезд жилых массивов и проводятся встречи с горожанами. Глава города уже встретился с жителями ЖМ Ондирис. Ранее горожане поднимали вопрос по учебным заведениям, в частности, по школе №12. Школа была построена почти 60 лет назад и признана аварийной, конструкции – непригодны для дальнейшей эксплуатации. Учебное заведение снесли и на его месте начались работы по строительству новой комфортной школы, которые планируется завершить в 2023 году.

Кроме того, за счет частного инвестора ведется строительство детского сада.

Прошли встречи и с жителями аварийных домов по ул. Чехоева (ЖМ Ондирис, район Байконыр). Часть этих домов (бараки) внесены в список сноса на 2024 год. Были вопросы по установке камер видеонаблюдения, дорогам, дворовым клубам, благоустройству, которые взяты в работу.

«Учитывая, что в ЖМ в основном частный сектор, построили 680 км газораспределительных сетей. Доступом к газу обеспечены районы Алматы и Сарыарка. В районах Байконыр и Есиль ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023 году)», - проинформировал А. Кульгинов.

Также столичный аким сообщил, что за последние годы в жилых массивах построили и отремонтировали 250 улиц. В этом году заасфальтируют еще около 70 улиц, большая часть уже завершена. Благоустроили свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), построили физкультурно-оздоровительные комплексы, ряд учебных заведений.

«Наша цель – сделать окраины комфортными для проживания: с необходимой инфраструктурой, жильем, соцобъектами, местами отдыха и др.», - написал аким.

Фото : gov.kz