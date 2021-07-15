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    19:17, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Алтай Кульгинов – астанчанам: Не испытывайте свой организм

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов призвал астанчан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие жители и гости столицы! Эпидемиологическая ситуация в городе все ещё остаётся сложной. За прошедшие сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом. Росту, как отмечают врачи, также способствовали прошедшие выходные дни. Когда люди выезжали за город, на речку, природу и т.д. Призываю всех жителей без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете, не зовите и не ходите в гости. Сейчас всем необходимо проявить социальную и гражданскую ответственность. В том числе объектам бизнеса», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

    Как подчеркнул градоначальник, необходимо помнить, что новый вид коронавируса – дельта-штамм (так называемый индийский) – более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и тяжелым течением заболевания.


    «Учитывая рост, в том числе тяжелобольных, мы разворачиваем медучреждения один за другим под ковидные стационары. В наших медицинских учреждениях работают 100 пунктов вакцинации. Для удобства горожан также пункты вакцинации есть в ряде торговых домов и ТРЦ. Сегодня посетил один из наших пунктов вакцинации. Созданы все условия для комфортного получения вакцины. Для вакцинации трудовых коллективов выезжают наши медицинские бригады. Впереди – учебный год для школьников и студентов. Для того чтобы вернуться в прежний формат обучения – офлайн – необходимо сформировать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет также позволит другим предприятиям работать бесперебойно. На данный момент первым компонентом вакцинировано более 300 тыс. горожан. Вакцинация - единственный метод, который позволит обезопасить как собственное здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Не испытывайте свой организм, ведь не каждый сможет справиться с вирусом. Берегите себя и своих близких!» - резюмировал А.Кульгинов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
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