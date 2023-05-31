Алтай Али назначен председателем Комитета транспорта Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Али Алтай Сембекулы назначен на должность председателя Комитета транспорта МИИР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Али Алтай родился 3 мая 1985 года в городе Жанатасе Жамбылской области. Образование – высшеe. Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008 г., 2012г.).

Трудовая деятельность:

07.2006 - 12.2010 – главный менеджер представительства «United Bank Limeted», г. Алматы;

12.2010 - 09.2014 – менеджер департамента субсидирования АО «ФРП «Даму», г. Алматы;

09.2014 - 01.2015 – главный специалист Астанинского городского суда, г. Астана;

01.2015 - 07.2016 – главный эксперт Отдела внешних связей и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК, г. Астана;

07.2016 - 10.2016 – главный эксперт Секретариата Канцелярии Премьер-Министра РК, г. Астана;

10.2016 - 06.2018 – главный инспектор Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, г. Астана;

06.2018 - 11.2018 – руководитель аппарата г. Шымкент, Южно-Казахстанской области, г. Шымкент;

11.2018 - 07.2019 – заместитель руководителя аппарата – заведующий секретариатом акима города Шымкента;

07.2019 - 04.2020 – руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента;

02.2021- 30.05.2023 – заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, г. Астана;

31.05.2023 - назначен председателем Комитета транспорта развития МИИР РК.