Алпамыс Кушкинбаев назначен акимом Жангалинского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом на должность акима Жангалинского района назначен Кушкинбаев Алпамыс Жанабаевич, передает МИА «Казинформ».

Кушкинбаев Алпамыс Жанабаевич родился в 1984 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «Математика» и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Учет и аудит».

Трудовую деятельность начал в 2005 году преподавателем Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета.

В разные годы работал главным специалистом отделов внутренней политики Уральска, отдела культуры и развития языков Уральска, управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.

Также работал директором культурно-просветительного объединения Уральска, заведующим отделом культуры и развития языков Бурлинского района, руководителем отдела, заместителем акима Бурлинского района.

С августа 2022 года по сегодняшний день работал руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.