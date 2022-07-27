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    Алмаз розового цвета весом 170 каратов обнаружили в Анголе

    27 Июля 2022, 20:29

    ПРЕТОРИЯ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Уникальный розовый алмаз весом 170 каратов обнаружен на северо-востоке Анголы. Об этом сообщила в среду южноафриканская радиостанция SABC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Этот алмаз является самым крупным розовым алмазом, добытым в мире за последние 300 лет», - заявил представитель австралийской компании Lucapa Diamond Company, которая совместно с ангольским государственным предприятием разрабатывает месторождение в Луло.

    Камень, получивший название Lulо Rose, будет выставлен на продажу на международный аукцион.

    Специалисты считают, что после огранки алмаз потеряет до половины своего веса. В результате он будет сравним с розовым бриллиантом Pink Star весом 59,6 карата, который был продан с аукциона в 2017 году за $71,2 млн. Pink Star является наиболее дорогим алмазом, когда-либо проданным на публичных торгах.

    Самый крупный алмаз, который был найден на территории Анголы, имеет вес 404 карата. Он был добыт в феврале 2016 года на месторождении в Луло и получил название «4 февраля» в честь дня независимости страны. Ангола является вторым по объемам производителем алмазов в Африке, уступая только Ботсване. В этом году ангольская промышленность планирует добыть 10 млн каратов алмазов.

    Фото: Lucapa Diamond Company

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Африка
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