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    Алмаз Джумакеев назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками

    15 Марта 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Джумакеев Алмаз Дженишевич, 06.03.1970 года рождения, генерал-майор.

    В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1992), · Московское пограничное военное училище МВД СССР.

    Проходил службу на разных должностях в Пограничных войсках КГБ СССР;

    Командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (06.1992);

    Принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992);

    Командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992-11.1993);

    Командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993-10.1994);

    Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994-06.1995);

    Командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995-02.1997);

    Командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997-05.1998);

    Командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998-06.1998);

    Слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК (08.1998-06.2001);

    Командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (08.-1998-08.2001);

    Начальник штаба - заместитель командира 35-й огдшбр (08.2001-10.2003);

    Командир 37-й одшбр. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр (10.2003-09.2009);

    Начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (09.2009-04.2010);

    Первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010-09.2010);

    Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК - Начальник Главного Управления по Воспитательной и Социально-Правовой Работе (ВиСПР) (09.2010-05.2011);

    Командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011-10.2015);

    Командующий Аэромобильными войсками Вооруженных Сил РК (15.10.2015-05.2016);

    · Командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан (05.2016-04.2018);

    Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018-12.2018);

    Начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018-03.2022).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Армия Назначения Вооруженные силы
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