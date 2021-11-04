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Алматы завалило снегом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 8 см снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Выпадение снега началось с вечера 3 ноября.
Как сообщили в управлении жилищной политики города, по состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах -10 см, горных - 15 см.
«С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 4200 тонн противогололедных материалов.
Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. С 3:30 организованы колонны по сгребанию снега», - сообщили в акимате.
В уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 подметало-уборочной техники, 52 снегопорузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих.
В горных и предгорных районах ведутся работы по вывозу снега. Массовый вывоз снега с территории города будет производиться после утреннего часа пик.
По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится сегодня днем. В ночной период температура воздуха опускалась до минус 13 градусов, сегодня днем ожидается до 6 градусов мороза.
Как сообщалось, в Алматы было объявлено штормовое предупреждение.
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