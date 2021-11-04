+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -15 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматы завалило снегом

4 Ноября 2021 09:17
Поделиться:
Алматы завалило снегом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 8 см снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана
Прогноз погоды на 4 ноября в Казахстане дали синоптики Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана Около 300 пунктов обогрева создадут на случай ЧС в Акмолинской области

Выпадение снега началось с вечера 3 ноября.

Как сообщили в управлении жилищной политики города, по состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах -10 см, горных - 15 см.

«С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 4200 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. С 3:30 организованы колонны по сгребанию снега», - сообщили в акимате.

В уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 подметало-уборочной техники, 52 снегопорузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих.

В горных и предгорных районах ведутся работы по вывозу снега. Массовый вывоз снега с территории города будет производиться после утреннего часа пик.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится сегодня днем. В ночной период температура воздуха опускалась до минус 13 градусов, сегодня днем ожидается до 6 градусов мороза.

Как сообщалось, в Алматы было объявлено штормовое предупреждение.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана
Прогноз погоды на 4 ноября в Казахстане дали синоптики
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Около 300 пунктов обогрева создадут на случай ЧС в Акмолинской области
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
3 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
4 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
5 Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
Более 3300 школьников заболели коронавирусом за два месяца в Алматы
Экспресс-автобусы будут курсировать до Медеу в Алматы
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив