Алматы завалило снегом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 8 см снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Выпадение снега началось с вечера 3 ноября.

Как сообщили в управлении жилищной политики города, по состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах -10 см, горных - 15 см.

«С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 4200 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов. С 3:30 организованы колонны по сгребанию снега», - сообщили в акимате.

В уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 подметало-уборочной техники, 52 снегопорузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих.

В горных и предгорных районах ведутся работы по вывозу снега. Массовый вывоз снега с территории города будет производиться после утреннего часа пик.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится сегодня днем. В ночной период температура воздуха опускалась до минус 13 градусов, сегодня днем ожидается до 6 градусов мороза.

Как сообщалось, в Алматы было объявлено штормовое предупреждение.



