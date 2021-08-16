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    Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ

    16 Августа 2021, 17:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рейтинге цифровой зрелости Алматы заняло второе место. Об этом в ходе онлайн-брифинга РСК Алматы рассказал руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Баяна Конырбаева, в 2021 году в рейтинге цифровой зрелости Алматы получил 2,7 балла. Для сравнения: в 2017-м этот показатель находился на уровне 1,7.

    «Если в 2019 году мы оказывались за десятым местом, то сейчас по СНГ находимся на втором среди «умных» городов после Москвы, опередив при этом Киев», - отметил спикер.

    По мнению Баяна Конырбаева, таких результатов город достиг благодаря четкому видению значения цифровизации.

    «Мы сейчас понимаем значение цифровизации. Это означает стремление не только усовершенствовать весь ее процесс, но и тем самым создать комфортные условия для наших жителей», - подытожил он.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    СНГ Алматы Цифровой Казахстан
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