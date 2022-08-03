Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Алматы вступил в международную туристскую ассоциацию ICCA

    3 Августа 2022 11:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа 2022 года город Алматы стал членом Международной Ассоциации Конгрессов и Конференций ICCA (International Congress & Convention Association). Об этом передает МИА «Казинформ».

    По словам специалистов, членство в ICCA является частью плана по развитию MICE-туризма (делового) в Алматы на международной арене.

    «Вступление в ассоциацию дает возможность установить новые партнерские отношения с различными туристскими организациями-членами ICCA. Мы намерены привлечь в город и удержать качественно новых туристов», — сказал директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан.

    MICE-туризм в последние годы является приоритетным видом туризма в Казахстане. Мировой объем рынка MICE-туризма оценивается в $725 млрд с ежегодным приростом в 7,5%. В планах проводить в Алматы в год 20 деловых мероприятий международного уровня.

    Членами ICCA являются 950 городов в 88 различных странах. Согласно рейтингу ICCA, Казахстан занимает 79-е место в мире по MICE-туризму (2020).


    #Алматы #Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Страны Европы столкнулись с нехваткой персонала в туристическом секторе
    Названы популярные туристические места в Алматы
    Озеро Алаколь в этом году могут посетить до 400 тыс. туристов
    Чартерные авиарейсы запустят в Баянаул из двух городов РК
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы