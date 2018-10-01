Алматы вступил в международную организацию «Здоровые города»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоится Саммит мэров городов и политических лидеров, где будет обсуждена роль городов в вопросах улучшения здравоохранения. В ходе саммита будет заявлено о вступлении города Алматы в проект сети «Здоровые города», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

Саммит пройдет в Алматы 23-24 октября в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая, в свою очередь, состоится в Астане.



Мероприятие станет площадкой для обсуждения таких важных вопросов, как роль городов и регионов в сохранении необходимого внимания к первичной медико-санитарной помощи, вклад здоровых городов в общественное здравоохранение, социальную справедливость и решение задач, обусловленных миграцией. По итогам саммита будет принято Алматинское заявление мэров.



В работе международного проекта планируется участие более 250 человек из 24 стран мира: России, Великобритании, Нидерландов, Омана, Беларуси, Франции, Албании, Латвии, Сомали, Индии, Ганы и др. Кроме того, посетят мегаполис и представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка из Швейцарии, США, Дании, Таиланда, Южной Кореи, Узбекистана, Кыргызстана, международные эксперты, а также СМИ из Дании, Италии и других стран.



«Следует отметить, что декларация сыграла ключевую роль в создании Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». С тех пор крепкие системы первичной медико-санитарной помощи, работающие на базе местных сообществ, считаются неотъемлемым элементом обеспечения здоровья и благополучия для всех.



«Здоровые города» - это международный проект, который при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения развивается уже более 20 лет. На сегодняшний день в проект вошли более 1000 городов, районов и поселков более чем 30 стран Европейского региона ВОЗ», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.



«Алматы является первым из городов Республики Казахстан, где будет реализован проект «Здоровые города», что будет содействовать внедрению в городе современных, научно обоснованных и доказавших свою эффективность стратегий улучшения здоровья и качества жизни. Реализация проекта проходит пятилетними фазами. На всем протяжении развития проекта особое внимание уделяется здоровью малообеспеченных и уязвимых групп населения. Здоровый город - это город равных возможностей, с благоприятной и поддерживающей средой, отвечающий ожиданиям и потребностям всех жителей», - отмечается в релизе.



Проведение саммита приурочено к 40-летию подписанной в Алматы первой международной декларации в поддержку первичной медико-санитарной помощи, как основной стратегии для обеспечения здоровья для всех, и 30-летию создания Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».