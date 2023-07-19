Алматы впервые примет международный юношеский турнир по настольному теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 25 по 28 июля Алматы впервые примет международный юношеский турнир WTT Youth Contender Almaty по настольному теннису в пяти возрастных категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В борьбу за призовые места вступят 159 спортсменов из 13 стран мира, а именно Китайского Тайбэя, Гонконга, США, ОАЭ, Италии, Бельгии, Омана, Ирана, Индии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В составе команды Казахстана в соревнованиях примут участие лидеры сборной команды Алан Курмангалиев и Сарвиноз Миркадирова.

«Традиционно наша страна каждую осень проводит турниры серии WTT Contender по настольному теннису среди взрослых. В этом году Казахстан впервые примет престижный юношеский турнир WTT Youth Contender Almaty.

Организация соревнований является очередным подтверждением нашей приверженности развитию настольного тенниса на всех уровнях. WTT Youth Contender Almaty предоставит нашим молодым талантам уникальную возможность встретиться с новыми соперниками, показать свои способности на международной арене, а также заработать очки в мировом рейтинге. Состязания пройдут между мальчиками и девочками от 11 до 19 лет.

Я верю, что международный опыт в родных стенах в таком юном возрасте без сомнений подарит дополнительные стимул и мотивацию нашим будущим чемпионам. Мы планируем регулярно проводить данный старт на ежегодной основе.

Мы приглашаем всех болельщиков и любителей спорта присоединиться к этому знаменательному событию. Вместе мы создадим незабываемую атмосферу и вдохновим новое поколение спортсменов на высшие достижения.

Желаю всем участникам турнира WTT Youth Contender Almaty успешных выступлений и ярких побед», - сказал президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин.

В турнире, проходящем под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Мирового настольного тенниса (WTT) юные теннисисты определят между собой сильнейших в следующих дисциплинах:

1. Мальчики и девочки, одиночный разряд до 11 лет;

2. Мальчики и девочки, одиночный разряд до 13 лет;

3. Юноши и девушки, одиночный разряд до 15 лет;

4. Юноши и девушки, одиночный разряд до 17 лет;

5. Юноши и девушки, одиночный разряд до 19 лет;

6. Смешанный парный разряд до 15 лет;

7. Смешанный парный разряд до 19 лет.

Старт пройдет в алматинском Центре настольного тенниса ADD Ustel Tennis Ortalygy. Вход на соревнование свободный.

Трансляция турнира состоится на республиканском телеканале Qazsport, а также официальном YouTube-канале Мирового настольного тенниса (WTT).