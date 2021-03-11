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    Алматы – в «красной» зоне: как будут работать религиозные объекты

    11 Марта 2021, 11:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О работе религиозных объектов с учетом перехода города Алматы в «красную» зону по эпидемиологической ситуации рассказали заместитель руководителя управления по делам религий города Алматы Ергали Кошеке и главный имам города Алматы Еркинбек Шокай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры коснутся и религиозных объектов. В частности, в зданиях культовых объектов разрешается проведение только индивидуальных молитв (без коллективных богослужений: жума намаз, воскресные службы и т.д.), при условии строгого соблюдения социальной дистанции (не менее 2 метров) и других санитарных норм: масочный режим, дезинфекция», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций по вопросам работы религиозных объектов с учетом перехода в «красную» зону по эпидемиологической ситуации Ергали Кошеке.

    В свою очередь, администрации религиозных объединений необходимо принять соответствующие меры по обеспечению всех условий, соответствующих санитарным нормам для отправления богослужений:

    - при входе в здание измерять температуру у прихожан;

    - не запускать лиц без маски;

    - установить санитайзеры в видных местах;

    - сделать специальные начертанные отметки на территории религиозных объединений с промежутком не менее 2 метров;

    - обеспечить содержание прилегающей территории в чистоте.

    «Прошу руководителей религиозных объединений и верующих нашего города отнестись с пониманием к данным временным ограничениям. Мы не в первый раз сталкиваемся с такими ограничениями, и я думаю, что этот этап тоже будет пройден совместными усилиями», - обратился заместитель руководителя управления по делам религий города Алматы.

    Сотрудниками управления по делам религий совместно со службами департамента санитарно-эпидемиологического контроля и сотрудниками правоохранительных органов будет проводиться мониторинг в культовых сооружениях города на соблюдение санитарных норм.

    Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Религия Акимат Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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