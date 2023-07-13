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    Алматы становится центром новых научных исследований и инноваций

    13 Июля 2023, 18:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученые Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан по предложению акима Алматы Ерболата Досаева подготовили уникальные проекты, направленные на развитие и улучшение условий жизни горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, в настоящее время в мире существуют глобальные проблемы с нехваткой электроэнергии, водных ресурсов, с загрязнением воздуха и накоплением промышленных отходов. Казахстан, в том числе его крупнейший город Алматы, не стали исключением. Представленные в акимате проекты направлены на решение этих актуальных проблем», - сообщили в пресс-службе НАН.

    Одним из проектов, привлекших особое внимание как ученых, так и акимата города, является производство гидроэлектростанций. По данным НАН, этот проект, получивший название «Smart Inventor», является уникальным и не имеет аналогов.

    «Гидроэлектростанции, производимые на этом заводе, помогут предотвратить нехватку электроэнергии, которая является актуальной проблемой не только для Казахстана, но и для многих стран мира. Согласно прогнозным данным, в 2023 году потребление электроэнергии составит 123 млрд кВт/час, в то время как производство составит 117 млрд кВт/час, что создает дефицит в размере 6 млрд кВт/час. Этот проект способен многократно увеличивать производимую энергию с помощью генератора», - добавили в Нацакадемии.

    В НАН также сообщили, что иностранные инвесторы уже проявили интерес к финансированию строительства завода. Кроме того, акиму были предложены и другие, не менее интересные и полезные проекты от ученых. К примеру, аспиратор для очистки городского воздуха, автономная станция электроснабжения для автомобилей, вертикальные ветровые электрогенераторы, мини-гидроэлектростанция, электрический минивэн и коммерческий фургон. Ранее учеными уже успешно реализованы около 200 проектов.

    «Если инициативы, представленные в акимате города, успешно осуществятся, то для отечественной науки откроются новые перспективы и возможности. Успех этих проектов может способствовать развитию науки в Казахстане в целом и укреплению позиций страны на мировой научной арене», - отметили в Национальной академии наук.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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