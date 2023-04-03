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    Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы

    3 Апреля 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Оралов принял участие в совещании министров культуры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. На онлайн-встрече также присутствовали представители Индии, КНР, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    И.о.министра Оралов поднял вопрос о присвоении городу Алматы статуса культурной и туристской столицы ШОС на 2023-2024 гг. Делегаты и заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн поддержали его предложение.

    «Я благодарю г-на Кейна и всех присутствующих за поддержку нашей инициативы. На сегодня нами уже разработан план, который предусматривает 14 мероприятий в городе Алматы. Это международные туристские и культурные фестивали, а также марафоны. Председательство Казахстана в ШОС также будет сопровождаться насыщенной культурной программой. На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение. И утверждение Алматы в качестве культурной и туристской столицы улучшит показатели в сфере туризма. Приглашаю всех вас посетить нашу страну и ознакомиться как с местными достопримечательностями, так и с результатами нашей работы в сфере культуры», — заявил и.о. министра культуры и спорта РК Асхат Оралов.

    С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ШОС Алматы Минкультуры
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