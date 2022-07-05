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    Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне по коронавирусу

    5 Июля 2022, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице город Алматы находится в «желтой» зоне. За минувшие сутки в мегаполисе выявили 112 заболевших коронавирусной инфекцией.

    4 июля, впервые за несколько месяцев, г.Алматы перешел в «желтую» зону. В связи с этим главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал новое постановление, согласно которому сотрудники с противопоказаниями к вакцинации, беременные, контактные с больными COVID-19 лица переводятся на дистанционную работу. Также рекомендовано всем физическим и юридическим лицам ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей - это автобусы, метро, ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции. Постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 июля.

    Все остальные регионы по-прежнему находятся в «зеленой» зоне.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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