Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров

    4 Ноября 2022, 03:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-6 ноября в Алматы состоится Кубок мира по фехтованию среди юниоров (сабля женская, личные и командные соревнования). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

    5 ноября состоятся личные соревнования, 6 ноября пройдут командные поединки. На соревнования заявлены 50 участниц, из них 22 фехтовальщицы из Республики Казахстан. Всего в Кубке примут участие 10 стран, что достаточно представительно для впервые проводимых соревнований такого уровня.

    Этот турнир очень важен для молодежных сборных участвующих стран для формирования команд на чемпионаты Азии и мира в следующем году. Кубок мира дает очки для мирового рейтинга как в индивидуальном, так и в командном зачете.

    Проводящей организацией является Национальная федерация фехтования при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Алматы Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
    Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
    Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
    Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров