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    Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    3 Ноября 2022, 20:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» будет хозяином группы в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В группе С на «Алматы Арене» также сыграют: «Хрудим» (Чехия), «Люксол» (Мальта), «Бенфика» (Португалия).

    Матчи элитного раунда пройдут с 22 по 27 ноября, а из группы выйдет только победитель. Финал четырех пройдет с 4 по 7 мая.

    В прошлом сезоне «Кайрат» победил «Бенфику» в элитном раунде - 6:2, а «Хрудим» обыгрывал в элитном раунде в 2018 году - 4:2.

    Алматы трижды принимал Финал четырех (2011, 2017, 2019) и дважды - элитный раунд (2016, 2019).


    Фото: sports.kz
    Алматы Спорт Футзал
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