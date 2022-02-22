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Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону
22 Февраля 2022 21:11
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чемпионат Казахстана-2022 по полумарафону состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Событие пройдет в рамках забега алматинского полумарафона. На старт выйдут представители сборных команд из различных областей.
Добавим, что данные соревнования намечены на 17 апреля текущего года.
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