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Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону

22 Февраля 2022 21:11
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Алматы примет чемпионат Казахстана по полумарафону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чемпионат Казахстана-2022 по полумарафону состоится в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Событие пройдет в рамках забега алматинского полумарафона. На старт выйдут представители сборных команд из различных областей.

Добавим, что данные соревнования намечены на 17 апреля текущего года.


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#Алматы   #Спорт  
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