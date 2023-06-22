Алматы показал высокие темпы роста экономики с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев подвел итоги социально-экономического развития города с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев текущего года обеспечены высокие темпы роста экономики мегаполиса. Краткосрочный экономический индикатор ускорился до 122,2%. На фоне замедления годовой инфляции индекс деловой активности ускорился до 58,7 процентных пункта», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Драйверами роста экономики, по данным Ерболата Досаева, стали торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование. Привлечено 484 млрд тенге инвестиций в основной капитал. При этом, частные инвестиции выросли на 2,7%.

«Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. С начала года создано 29,4 тысяч рабочих мест, из них 60% – постоянные», - добавил аким.

В целом в 2023 года рост экономики города оценивается на уровне 5-5,5%.