Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Алматы показал высокие темпы роста экономики с начала года

    22 Июня 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев подвел итоги социально-экономического развития города с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 5 месяцев текущего года обеспечены высокие темпы роста экономики мегаполиса. Краткосрочный экономический индикатор ускорился до 122,2%. На фоне замедления годовой инфляции индекс деловой активности ускорился до 58,7 процентных пункта», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Драйверами роста экономики, по данным Ерболата Досаева, стали торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование. Привлечено 484 млрд тенге инвестиций в основной капитал. При этом, частные инвестиции выросли на 2,7%.

    «Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. С начала года создано 29,4 тысяч рабочих мест, из них 60% – постоянные», - добавил аким.

    В целом в 2023 года рост экономики города оценивается на уровне 5-5,5%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нурлан Уранхаев принял жителей Семея
    Аким области Абай ответил на 40 проблемных вопросов жителей Семея
    Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом
    В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира
    Популярное
    1 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    2 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау