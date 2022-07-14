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    Алматы может войти в «красную» зону - Глава государства о коронавирусе

    14 Июля 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу осложнилась в Казахстане. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Глава государства, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом растет. За последние две недели число пациентов увеличилось на 30 %.

    «Ситуация осложнилась и в нашей стране. Алматы может вновь войти в «красную» зону. Основная причина - несоблюдение мер безопасности жителями и врачами», - сказал на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент при этом поручил усилить работу межведомственной комиссии.

    «Также стоит активизировать кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Необходимо учитывать интересы малого и среднего бизнеса», - считает Касым-Жомарт Токаев.

    По информации МВК по нераспространению COVID-19 , в городе Алматы за сутки зафиксировано 350 новых случаев заболевания коронавирусом.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация ВОЗ
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