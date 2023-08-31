Алматы лидирует по количеству ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане произошло 7,8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 9,8 тысяч казахстанцев, погибли – 1,4 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно данным Карты аварийности, по количеству ДТП в регионах сложилась следующая картина:
Алматы – 1,9 тысяч случаев (1897 – раненых, 51 – погибших);
Алматинская область – 793 случая (993 – раненых, 207 – погибших);
Жамбылская область – 599 случаев (929 – раненых, 123 – погибших);
Астана – 494 случая (540 – раненых, 20 – погибших);
Туркестанская область – 420 случаев (511 – раненых, 176 – погибших);
Акмолинская область – 325 случаев (527 – раненых, 61 – погибших);
Актюбинская область – 321 случаев (421 – раненых, 62 – погибших);
Абайская область – 311 случаев (421 – раненых, 58 – погибших);
Жетысуская область – 297 случаев (441 – раненых, 80 – погибших);
Кызылординская область – 291 случаев (354 – раненых, 71 – погибших);
Восточно-Казахстанская область – 268 случаев (421 – раненых, 34 – погибших);
Мангистуская область – 260 случаев (289 – раненых, 69 – погибших);
Костанайская область – 258 случаев (357 – раненых, 54 – погибших);
Западно-Казахстанская область – 249 случаев (320 – раненых, 55 – погибших);
Павлодарская область – 244 случаев (312 – раненых, 51 – погибших);
Северо-Казахстанская область – 220 случаев (326 – раненых, 26 – погибших);
Карагандинская область – 180 случаев (210 – раненых, 67 – погибших);
Шымкент – 180 случаев (237 – раненых, 43 – погибших);
Атырауская область – 174 случаев (225 – раненых, 69 – погибших);
Улытауская область – 38 случаев (41 – раненых, 20 – погибших);
Байконур – 3 случая (3 раненых).
Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с одновременным ростом потерпевших. То есть в одном ДТП количество травмированных и погибших пассажиров стало больше.
Также были названы улицы Алматы, где чаще всего случаются ДТП.