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    Алматы лидирует по количеству ДТП

    31 Августа 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане произошло 7,8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 9,8 тысяч казахстанцев, погибли – 1,4 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным Карты аварийности, по количеству ДТП в регионах сложилась следующая картина:

    Алматы – 1,9 тысяч случаев (1897 – раненых, 51 – погибших);

    Алматинская область – 793 случая (993 – раненых, 207 – погибших);

    Жамбылская область – 599 случаев (929 – раненых, 123 – погибших);

    Астана – 494 случая (540 – раненых, 20 – погибших);

    Туркестанская область – 420 случаев (511 – раненых, 176 – погибших);

    Акмолинская область – 325 случаев (527 – раненых, 61 – погибших);

    Актюбинская область – 321 случаев (421 – раненых, 62 – погибших);

    Абайская область – 311 случаев (421 – раненых, 58 – погибших);

    Жетысуская область – 297 случаев (441 – раненых, 80 – погибших);

    Кызылординская область – 291 случаев (354 – раненых, 71 – погибших);

    Восточно-Казахстанская область – 268 случаев (421 – раненых, 34 – погибших);

    Мангистуская область – 260 случаев (289 – раненых, 69 – погибших);

    Костанайская область – 258 случаев (357 – раненых, 54 – погибших);

    Западно-Казахстанская область – 249 случаев (320 – раненых, 55 – погибших);

    Павлодарская область – 244 случаев (312 – раненых, 51 – погибших);

    Северо-Казахстанская область – 220 случаев (326 – раненых, 26 – погибших);

    Карагандинская область – 180 случаев (210 – раненых, 67 – погибших);

    Шымкент – 180 случаев (237 – раненых, 43 – погибших);

    Атырауская область – 174 случаев (225 – раненых, 69 – погибших);

    Улытауская область – 38 случаев (41 – раненых, 20 – погибших);

    Байконур – 3 случая (3 раненых).

    Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с одновременным ростом потерпевших. То есть в одном ДТП количество травмированных и погибших пассажиров стало больше.

    Также были названы улицы Алматы, где чаще всего случаются ДТП.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы ДТП Статистика
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