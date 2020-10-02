Алматы лидирует по итогам голосования в праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы - лидер среди городов-миллионников по итогам первого дня голосования в системе «Праймериз», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

По итогам первого дня, в восьми районах Алматы проголосовали свыше 13 тысяч нуротановцев. Это гораздо больше, чем в Нур-Султане и Шымкенте.

Напомним, Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» насчитывает в своих рядах 58 721 членов партии, из них в информационной системе авторизовалось 52 929 человек, что составляет порядка 90% от общего количества. Большая часть членов партии проживает в Бостандыкском районе, а максимальное число участников праймериз, 45 кандидатов, зарегистрированы в Медеуском районе.

Если в первый день голосования наибольшую активность проявили нуротановцы и члены первичных партийных организаций Наурызбайского и Алатауского районов, то сегодня произошла смена лидеров. С большим преимуществом на этот час лидируют Ауэзовский и Медеуский районы. Там пока наибольшее количество проголосовавших.

На момент публикации в Алматы проголосовали 24 тысячи человек.



