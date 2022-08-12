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    • Алматы – лидер по объемам розничной торговли

    12 Августа 2022 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли за январь-июль 2022г. составил 7474,4 млрд. тенге, что на 2,1% больше уровня соответствующего периода 2021г. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 34%, непродовольственных товаров – 66%.

    Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях реализующих смазочные материалы, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, моторное топливо, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, одежду, обувь, косметические товары и туалетные принадлежности, часы и ювелирные изделия.

    На 1 августа 2022г. объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1093,4 млрд. тенге, в днях торговли – 51 день.

    Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2022г. приходится на г. Алматы (31,2%), г. Нур-Султан (11,9%), Карагандинскую (8,3%) и Восточно-Казахстанскую (6,5%) области.
    #Алматы #Экономика #Статистика
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