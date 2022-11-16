Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики - Касым-Жомарт Токаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Многочисленные нарекания вызывают неудобная планировка зданий и дорог. Так называемая точечная застройка или «человейники». Об этом сказал Глава государства на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города. При застройке необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний. Это требование не предусмотрено действующим законодательством. Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон«, - отметил Президент РК.

»Данные меры необходимы для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного для проживания города. В мегаполисе должно быть больше таких мест общественного отдыха, как Ботанический сад. Для некоторых районов этот вопрос является ключевым.

Городскому акимату предстоит кардинально решить эту проблему. Планируется построить пять центров досуга. Полностью поддерживаю это предложение. Работу необходимо выполнить качественно», - добавил Глава государства.