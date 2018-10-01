Алматинца накажут за подаренную налоговику коробку шоколада

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,9 млн. тенге за дарение коробок конфет и предоставление денежных вознаграждений сотрудникам органов государственных доходов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«Комитетом государственных доходов для обеспечения исполнения требований антикоррупционного законодательства в системе органов государственных доходов наряду с принимаемыми превентивными мерами по автоматизации процессов налогового и таможенного администрирования и оказания государственных услуг проводятся мероприятия и по профилактике, так называемой, бытовой коррупции. В отдельных случаях такие факты продолжают иметь место, когда со стороны налогоплательщиков или получателей государственных услуг передаются должностным лицам подарки и денежные средства, не превышающих 2 МРП. Работа в данном направлении проводится на постоянной основе и на всех уровнях. Профилактическими мероприятиями охватывается весь личный состав органов государственных доходов, в особенности, непосредственно контактирующие с населением - районные управления государственных доходов, Центры таможенного оформления и так далее», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала 2018 года подразделениями внутренней безопасности пресечено 12 фактов незаконного дарения подарков должностным лицам, а также предоставления денежных вознаграждений, не превышающих 2 МРП.

Так, пресечено 3 факта дарения коробок конфет и 9 фактов предоставления денежных вознаграждений размером от 500 до 3000 тенге. На сегодняшний день, 9 лиц привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 2,9 млн. тенге. Еще 3 материала административного производства находятся на рассмотрении.

В релизе приводится пример, когда в УГД по Алатаускому району ДГД по городу Алматы был выявлен факт незаконного материального вознаграждения в виде коробки шоколада «Roshen», стоимостью 1 300 тенге главному специалисту «Центра по приёму и обработке информации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и налоговой регистрации» за получение государственной услуги по установлению наличия/отсутствия задолженности по налогу на транспортное средство. Материал направлен в департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы для привлечения гражданина, пытавшегося «подарить» коробку конфет, к административной ответственности по ст. 676 КоАП РК.

«Управление внутренней безопасности КГД МФ РК предупреждает, что дарение подарков государственным служащим является коррупционным правонарушением и влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев одним из приоритетов работы ведомства назвал искоренение бытовой коррупции. Это не только устранение ее первопричин, автоматизация и общественный контроль, это также недопущение и своевременное пресечение коррупционного поведения как берущих, так и дающих взятки.

«Если стоимость подарка ниже 2 МРП (4 810 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в 200 МРП. Для получающего - 600 МРП. Все, что выше, предусматривает уголовную ответственность», - сказал А.Шпекбаев.