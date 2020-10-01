Алматинский предприниматель рассказал о своем участии в праймериз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участник алматинского праймериз, руководитель общественного объединения «Я Алматинец» Константин Авершин рассказал о своих приоритетах в улучшении жизни горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будучи руководителем общественного объединения «Я Алматинец», я хочу помогать людям. Участие в представительном органе дает больше возможностей улучшать жизнь жителей города на системном уровне, чтобы люди не бегали по одиночке по инстанциям, требуя то, на что они и так имеют право – право жить в комфортной среде. Право каждого получать качественный результат работ, которые они оплачивают из своего кармана налогами и платежами. Это качественное медицинское обслуживание, качественное образование, качественные дороги, качественные детские дворы и многое другое»,- рассказал участник праймериза.

По словам кандидата, на сегодня все участники прошли все этапы праймериза.

«Скоро определятся результаты праймериза. Мы удостоверились, что у нас много кандидатов, которые стремятся улучшить жизнь людей. Остается ждать результатов. И мы надеемся на прозрачность голосования. Я, как предприниматель, знаю все социальные и экономические проблемы соотечественников не понаслышке. Работники, бюджетники и госслужащие имеют право на свободу труда – свободу от произвола работодателя. Будучи депутатом маслихата с 2016 года знаю, что это в наших силах. Много полезного удалось сделать, но еще больше предстоит сделать. Не сразу, но постоянство, упорство и четкая цель способны изменить нашу жизнь к лучшему. Мы живем в прекрасной стране, где царит мир и согласие, а значит нет препятствий для движения вперед», -отметил он.



