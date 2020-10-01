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    Алматинский предприниматель рассказал о своем участии в праймериз

    1 Октября 2020, 16:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участник алматинского праймериз, руководитель общественного объединения «Я Алматинец» Константин Авершин рассказал о своих приоритетах в улучшении жизни горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будучи руководителем общественного объединения «Я Алматинец», я хочу помогать людям. Участие в представительном органе дает больше возможностей улучшать жизнь жителей города на системном уровне, чтобы люди не бегали по одиночке по инстанциям, требуя то, на что они и так имеют право – право жить в комфортной среде. Право каждого получать качественный результат работ, которые они оплачивают из своего кармана налогами и платежами. Это качественное медицинское обслуживание, качественное образование, качественные дороги, качественные детские дворы и многое другое»,- рассказал участник праймериза.

    По словам кандидата, на сегодня все участники прошли все этапы праймериза.

    «Скоро определятся результаты праймериза. Мы удостоверились, что у нас много кандидатов, которые стремятся улучшить жизнь людей. Остается ждать результатов. И мы надеемся на прозрачность голосования. Я, как предприниматель, знаю все социальные и экономические проблемы соотечественников не понаслышке. Работники, бюджетники и госслужащие имеют право на свободу труда – свободу от произвола работодателя. Будучи депутатом маслихата с 2016 года знаю, что это в наших силах. Много полезного удалось сделать, но еще больше предстоит сделать. Не сразу, но постоянство, упорство и четкая цель способны изменить нашу жизнь к лучшему. Мы живем в прекрасной стране, где царит мир и согласие, а значит нет препятствий для движения вперед», -отметил он.


    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Нур Отан Выборы Общество
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