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    Алматинский «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» в матче Лиги конференций

    21 Июля 2022, 22:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Футбольный клуб «Кайрат» проиграл венгерской «Кишварде» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Игра, которая проходила на центральном стадионе Алматы завершилась со счетом – 1:0.

    В первом тайме обе команды имели возможность забить несколько голов, создавались опасные моменты, но, игроки не смогли реализовать свои шансы.

    Счет в матче открыли гости. На 81 минуте игры мяч в нижний угол отправил македонец Ясир Асани. После этого алматинцы пытались вернуть паритет, но попытки были тщетными.

    Ответный матч состоится 28 июля в Венгрии.


    Фото: sports.kz



    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Венгрия Футбол ФК «Кайрат»
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