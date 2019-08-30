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    Алматинский художник Гани Баян открыл персональную выставку в Костанае

    30 Августа 2019, 16:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Художник из Алматы Гани Баян представил в Костанае персональную выставку «Акварель». Она приурочена как к 70-летию самого художника, так и 140-летию областного центра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказывает сам художник, в технике акварель он работает более 20 лет. Представляя свои работы зрителям, мастер не перестаёт восхищаться и удивляться возможности акварели - самой сложной и тонкой технике станковой живописи.

    Акварель, как описывает сам художник, наполнена покоем и умиротворением, тонкой поэтичностью и философской подоплёкой.

    В своих работах художник обращается к библейским сюжетам и степным мотивам, стремится показать зримую и незримую связь эпох и традиций, человека и природы.

    Одни из главных героев, представленных на выставке картин художника, - женщины, занятые будничной работой. Воздушная, изящная акварель подчёркивает их тонкие черты лица, передаёт их загадочность и таинственность, своеобразную «изюминку» восточных женщин. Есть также работы, связанные с воспоминаниями из детства мастера.

    К слову, сам художник Г. Баян – уроженец Костанайской области. И свою персональную выставку посвятил своей малой Родине.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Рухани жаңғыру
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