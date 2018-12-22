Алматинские залы тестирования расширили свои границы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ ­- Для повышения качества предоставления государственной услуги по тестированию кандидатов для поступления на государственную службу департамент Агентства РК по делам государственной службы госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы при поддержке акимата открыл залы тестирования с расширением от 28 до 80 рабочих станций. Об этом передает МИА «Казинформ».

В рамках рабочего визита в город Алматы заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов посетил центр тестирования. Он отметил, что агентством реализуется комплекс задач по повышению качества оказания государственных услуг населению и открытие дополнительных залов тестирования значительно улучшит показатель удовлетворенности граждан.

Прежний зал тестирования вмещал лишь 28 рабочих мест, однако, ввиду повышенного спроса на эту услугу кандидаты были вынуждены проходить тестирование в других областных центрах. Новые залы тестирования оснащены компьютерами, веб-камерами, Интернетом и подключены к центральному видеонаблюдению через защищенный VPN - канал. В залах тестирования проводится пробное тестирование на казахском и русских языках для кандидатов на административную и правоохранительную службы, что позволяет кандидатам объективно оценить свои знания, преодолеть психологический барьер и в целом, повысить правовую грамотность.

Для удовлетворения спроса населения в новых залах в 2019 году планируется проводить тестирование при аттестации сотрудников правоохранительных органов, также тестирование при поступлении в партию «Нур Отан», НАО «Правительство для граждан», НПП «Атамекен».





При этом, в рамках сотрудничества с Британским советом тестирования появится возможность проведения

компьютерных экзаменов на сертификацию АССА и на знание английского языка IELTS.

С целью повышения эфективности получения госсуслуг в режиме реального времени в рамках программы «Цифровой Казахстан» в перспективе планируется внедрение процесса выдачи электронных сертификатов тестирования, который обеспечит минимизацию возникновения коррупционных рисков.