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    13:21, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Алматинские врачи выходили тройню, появившуюся на свет раньше срока

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи Городского перинатального центра выходили тройню, дети родились недоношенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Малышки родились недоношенными, с весом 910 грамм, 930 грамм и 980 граммов, но врачи сделали все возможное, чтобы эти три девочки жили и радовали свою семью.

    «С рождения находились в отделении реанимации. После реанимации проходили лечение в отделении интенсивной терапии. Выхаживание проходило с положительной динамикой, после стабилизации состояния переведены в общее отделение новорожденных. Молодая мама и трое ее дочерей в удовлетворительном состоянии были выписаны домой из перинатального центра через 47 дней. Дальнейшие наблюдения за детьми будут осуществлять врачи поликлиники по месту жительства семьи», - отметили в перинатальном центре.

    Заместитель директора Городского перинатального центра Алматы Салтанат Ербулатовна, отметила, что девочки родились в крайне тяжелом состоянии и недоношенными, с экстремальной низкой массой тела.

    «Сразу детям была оказана первичная реанимационная помощь. Мы выписываем тройню домой, здоровыми, в удовлетворительном состоянии вместе с мамой», - сказала она.


    Теги:
    Здравоохранение Главная Общество Алматы
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