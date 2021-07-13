Алматинские врачи выходили тройню, появившуюся на свет раньше срока

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи Городского перинатального центра выходили тройню, дети родились недоношенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малышки родились недоношенными, с весом 910 грамм, 930 грамм и 980 граммов, но врачи сделали все возможное, чтобы эти три девочки жили и радовали свою семью.

«С рождения находились в отделении реанимации. После реанимации проходили лечение в отделении интенсивной терапии. Выхаживание проходило с положительной динамикой, после стабилизации состояния переведены в общее отделение новорожденных. Молодая мама и трое ее дочерей в удовлетворительном состоянии были выписаны домой из перинатального центра через 47 дней. Дальнейшие наблюдения за детьми будут осуществлять врачи поликлиники по месту жительства семьи», - отметили в перинатальном центре.

Заместитель директора Городского перинатального центра Алматы Салтанат Ербулатовна, отметила, что девочки родились в крайне тяжелом состоянии и недоношенными, с экстремальной низкой массой тела.

«Сразу детям была оказана первичная реанимационная помощь. Мы выписываем тройню домой, здоровыми, в удовлетворительном состоянии вместе с мамой», - сказала она.