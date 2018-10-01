Алматинские врачи поддерживают Послание Президента народу Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городской поликлиники №11 Алматы готовы внести вклад в реализацию Послания Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», говорит главный врач этого медицинского учреждения Майра Жунисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатор здравоохранения высшей категории, магистр общественного здравоохранения, обладатель нагрудных знаков «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» в 2011 году и «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» в 2017 году Майра Жунисова также является координатором медицинских организаций Жетысуского района Алматы, имеет трудовой стаж более 25 лет.

«В очередном Послании народу Казахстана Глава государства Н.Назарбаев отметил, что устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышение уровня жизни, подчеркнув, что мы готовы к решению новых задач. Коллектив городской поликлиники №11 согласен с мнением Лидера нации, ведь залогом успешности государства становится развитие главного богатства - человека, а рост благосостояния казахстанцев назван в качестве приоритетного направления работы Правительства», - отметила Майра Жунисова.

Медицинские работники в актовом зале поликлиники прослушали онлайн-трансляцию Послания Президента РК.

«Мы все стали свидетелями, Глава государства подчеркнул: качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Поэтому каждый медицинский сотрудник, выполняя свои профессиональные обязанности, приложит все усилия для выполнения задач, поставленных Президентом. В 6-ом направлении Послания говорится о развитии системы первичной медико-санитарной помощи. Работники ПМСП - участковые врачи и медицинские сестры с 2019 года получат достойную финансовую поддержку в виде повышения заработной платы на 20%. Считаем, что данная мера станет ощутимой поддержкой тех медработников, которые внедряют новые подходы в управлении заболеваниями, цифровизации здравоохранения. К 2020 году будут сформированы электронные паспорта здоровья для всего населения страны, наши участковые службы провели огромную работу в рамках перехода на безбумажный формат работы», - добавила главный врач городской поликлиники №11.

Стоит подчеркнуть, что коллектив поликлиники №11 Алматы готов к реализации поставленных задач. Так, в рамках цифровизации здравоохранения произведен полный переход на электронные паспорта здоровья, проводится активное распространение среди прикрепленного населения мобильных приложений для улучшения коммуникаций «пациент - врач - поликлиника».

Реализация 7-го направления Послания о доступности массового спорта и физкультуры поможет укрепить и сохранить здоровье казахстанцев, окажет положительное воздействие на формирование культуры здорового образа жизни, а, значит, поможет медикам в профилактике заболеваний.