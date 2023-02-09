Алматинские волонтеры начали сбор гумпомощи для пострадавших в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, пунктами сбора гуманитарной помощи стали Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу улица Майлина, 2 и Depo Evolution Park по улице Байтурсынова 22к1.

На сегодня в работу штаба волонтеров вовлечены активисты государственного фонда развития молодежной политики Алматы, волонтеры крупных волонтерских организаций, как ОФ «Лига волонтеров Казахстана», ОФ «Qamqor charity», РОО «Медицинская молодежь».

«Волонтеры города подготовили информационные видеоролики и афиши по сбору гуманитарной помощи, начата работа по распространению информационных материалов в чатах и социальных сетях. Подготовлены 50 опытных волонтеров для проведения разъяснительной работы и сортировке вещей в пунктах сбора», - сообщили в акимате Алматы.

Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане. На данный момент для гуманитарной помощи требуются:

- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;

- одеяла, спальные мешки;

- термосы, ручной фонарь, пауэрбанки;

- памперсы, средства личной и женской гигиены.

Напомним, казахстанцы, проживающие в Турции, открыли сбор для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.



